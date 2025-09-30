Mittwoch, 1. Oktober 2025
Management-Buy-out: Aus InCaTec Solution wird mavorest

Robert Altmannshofer
von Robert Altmannshofer
Management-Buy-out: Aus InCaTec Solution wird mavorest – Geschäftsführer Maximilian Jöne und Vertriebsleiter Markus Hilmes zum 1. Oktober 2016 die Mehrheitsanteile an der InCaTec Solution GmbH übernommen.
Wie auf LinkedIn bereits schon im September mitgeteilt wurde, haben Geschäftsführer Maximilian Jöne und der langjährige Vertriebsleiter Markus Hilmes zum 1. Oktober 2016 die Mehrheitsanteile an der InCaTec Solution GmbH übernommen. Unter dem neuen Namen mavorest wird der Software-Reseller nach Angaben von Jöne damit unabhängig von der InCaTec Gruppe GmbH, einem bundesweit tätigen Gebäudedienstleister mit Sitz in Neu-Ulm. Die offizielle Umfirmierung erfolgt zum 1. Januar 2026. Zum 1. Februar steht dann auch der Umzug in eine neue Bürofläche in Münster an. Hilmes wird neben Jöne ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens.

Die ehemalige InCaTec Solution und künftige mavorest GmbH vertreibt seit 2012 exklusiv die ursprünglich niederländische CAFM- und Smart-Building-Software Axxerion in der DACH-Region. Als Implementierungspartner hat das Unternehmen zahlreiche Kunden dabei unterstützt, ihre Facility-Management-Prozesse mit Axxerion zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. 2019 übernahm die Nemetschek SE die niederländische Axxerion B.V. und benannte sie in Spacewell Netherlands um. Seitdem gehört Spacewell als 100-prozentige Tochtergesellschaft zur Nemetschek-Gruppe und führt die Entwicklung der 2003 gegründeten Axxerion-Plattform weiter.

Der Name mavorest leitet sich nach Unternehmensangaben von Maverick ab – einem Begriff für Menschen, die bestehende Denkmuster hinterfragen und Standards neu definieren. Mit dieser Haltung möchte das Unternehmen seine Kunden auch künftig dabei unterstützen, Gebäude und FM-Prozesse effizient und nachhaltig zu managen

Die Incatec-Gruppe, Neu-Ulm, ist als Gebäudedienstleister in den Bereichen Gebäude- und Industriereinigung, Hygiene und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie, Hausmeisterservices, Grün- und Grauflächenpflege/Winterdienst sowie Fuhrparkmanagement an 19 Standorten tätig.

