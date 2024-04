Ende März ist die aktuelle „Marktübersicht CAFM-Software 2024“ erschienen. Auf knapp 200 Seiten bietet sie fundierte Orientierung in der vielfältigen Anbieterlandschaft des Computer Aided Facility Managements. Herausgeber sind die Fachzeitschrift „Der Facility Manager“, der Deutsche Verband für Facility Management e.V. gefma und die Unternehmensberatung Alpha IC. Als GEFMA-Unterlage 940 zählt die Publikation zum erweiterten Richtlinienwerk des gefma. Entsprechend wird sie häufig als Ausgangspunkt für CAFM-Projekte genutzt.

28 Hersteller geben Auskunft

Insgesamt geben in der aktuellen Ausgabe 28 CAFM-Hersteller detailliert Auskunft zu ihrem Unternehmen und ihren Produkten. Damit vermittelt die Marktübersicht aktuelles und praxisbezogenes Fachwissen in einem sich kontinuierlich weiter entwickelnden Marktumfeld. Drei weitere Kapitel zu Immobilien-Service-Apps (4 Anbieter), Dienstleistern aus den Bereichen CAFM-Implementierung (13 Anbieter) sowie Datenerfassung (6 Anbieter) dienen der vollständigen Abbildung der Prozesskette von der Datenerfassung über die Systemauswahl bis hin zur CAFM-Implementierung in einer Publikation. Eine aktualisierte Übersicht über die GEFMA-Richtlinien zu CAFM sowie Hinweise zu themenspezifischer Fachliteratur weisen den Weg zu weiteren Arbeitshilfen und vertiefender Lektüre.

Die Abonnenten von „Der Facility Manager“ haben die Ausgabe bereits im Rahmen ihres Abos erhalten. Alle anderen Interessenten können die neue Marktübersicht für 45,00 Euro (inkl. MwSt. zzgl. Porto) direkt beim Verlag bestellen.

Daten auch online verfügbar

Ausgewählte Informationen der Marktübersicht sind auch online in Form von Datenbankabfragen verfügbar: Diese finden Sie unter:

Zudem sind dort jeweils auch die Datenblätter der einzelnen Anbieter als PDF hinterlegt.