Haben Sie schon die Neue? Am 24. März 2026 ist die „Marktübersicht CAFM-Software 2026“ erschienen. In der aktuellen Ausgabe finden Sie fundierte Orientierung zu 28 Softwareprodukten für das Facility Management. Zudem umfasst die Publikation drei Zusatzkapitel. Darin erhalten Sie vergleichbare Informationen zu Dienstleistern aus den Bereichen Datenerfassung (8 Anbieter) und CAFM-Implementierung (12 Anbieter). Das Kapitel „Immobilien-Service-Apps“ stellt zudem Software-Tools vor, die dem erweiterten Immobilienbewirtschaftungsumfeld zuzurechnen sind. Drei Anbieter präsentieren hier ihre Lösungen. Herausgeber sind die Fachzeitschrift „Der Facility Manager“ in Zusammenarbeit mit der Alpha IC GmbH und dem AK Digitalisierung im Deutschen Verband für Facility Management – gefma.

Abonnenten der Fachzeitschriften „Der Facility Manager“ und „industrieBAU“ erhalten die neue Marktübersicht im Rahmen ihres Abos als Print- oder E-Paper-Ausgabe. Als GEFMA-Unterlage 940 reiht sich die Marktübersicht in ein wachsendes Informationsangebot zum Thema CAFM. Sie bildet die vollständige Prozesskette von der Datenerfassung über die Systemauswahl bis hin zur CAFM-Implementierung ab und unterstützt mit zahlreichen weiteren Informationen.

Mit der voranschreitenden Digitalisierung wird der Markt für IT-Tools im Facility Management zunehmend unübersichtlicher. Apps und Software-Produkte für Spezialanwendungen drängen ebenso auf die Bühne wie Plattformen, die versuchen verschiedenste Datenquellen zu integrieren. Mit der Ausbildung dieser neuen Insellösungen lassen sich zwar einzelne Themen des Immobilienbetriebs oft sehr gezielt adressieren. Doch für eine rechtssichere und umfängliche Digitalisierung im Facility Management bewähren sich die etablierten CAFM-Lösungen vor dem Hintergrund der steigenden Anforderungen umso mehr. Denn CAFM-Software ist und bleibt ein sehr wichtiges Werkzeug für Facility Manager.

Die „Marktübersicht CAFM-Software 2026“ bietet Ihnen dabei als gedruckte Ausgabe ebenso wie auch online die nötige Orientierung in der Anbieter- und System-Landschaft. Hier geht es zur:

Print- oder E-Paper-Ausgabe

Online-Datenbank CAFM-Software

Online-Datenbank Implementierungspartner

Online-Datenbank Anbieter Datenerfassung

Online-Datenbank Immobilien-Service Apps