Nachhaltige Energiestrategien bei Rolls-Royce

Energieausfall, Versorgungsengpässe und Kostenexplosion sind im Facility Management keine Randthemen, sondern zentrale Risikofaktoren im täglichen Gebäudebetrieb. Eine besondere Rolle spielt dabei die Notstromversorgung. Sie sichert im Ernstfall den Betriebkritischer Infrastrukturen, schützt vor wirtschaftlichen Schäden und kann – intelligent eingebunden – sogar zur Optimierung des gesamten Energiesystems beitragen.

Marie-Louise Niggemeier, Manager Business Development & Partnering bei der Rolls-Royce Solutions GmbH wird in ihrem Vortrag bei „Nachhaltigkeit durch FM“ anhand des Beispiels Rolls-Royce Solutions in Friedrichshafen aufzeigen, wie partnerschaftliche Geschäftsmodelle dazu beitragen können, Versorgungssicherheit gezielt zu gestalten, Kosten zu stabilisieren und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu berücksichtigen.

Die Tagung „Nachhaltigkeit durch FM – ESG in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung“ findet am 15./16. September im Hotel Berlin in Berlin statt.

