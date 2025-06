Adlhoch (gefma) und Saam (ZIA) diskutieren bei Nachhaltigkeit durch FM

Funktioniert Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb nur durch strenge gesetzliche Auflagen oder benötigen Eigentümer und Betreiber größere Handlungsspielräume, um eigenverantwortlich das Ziel eines nachhaltigeren Gebäudebetriebs zu erreichen? Darüber diskutieren wir im Rahmen unserer Tagung „Nachhaltigkeit durch FM – ESG in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung“, die am 15./16. September in Berlin stattfindet, mit Vertretern aus Verbänden, Politik und Wirtschaft.

Zugesagt haben bereits Wolf-Dieter Adlhoch, Vorstandsvorsitzender gefma und CEO der Dussmann Group, sowie Wolfgang Saam, Abteilungsleiter Klimaschutz-, Energiepolitik und Nachhaltigkeit, Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie hier.