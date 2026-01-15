Neue GEFMA 140 für Integriertes Facility Management

Der Deutsche Verband für Facility Management (gefma) hat Mitte Januar die neue Richtlinie 140 „Integrated Facility Management“ herausgegeben.

„Nach zwei White Papers freuen wir uns sehr, das Thema Integriertes Facility Management nun mit dieser Richtlinie weiterzuentwickeln. Dies hilft dem deutschen Markt, IFM-Modelle besser zu verstehen sowie Chancen und Risiken einzuordnen – eine wichtige Voraussetzung, um globale IFM-Ansätze hier erfolgreich und im Sinne aller Beteiligten umzusetzen“, sagt Alexandra Pabst, Leiterin der Arbeitsgruppe Integriertes Facility Management (IFM) im gefma Arbeitskreis International, von dem die Richtlinie erarbeitet wurde.

Die Publikation richtet sich an alle relevanten Stakeholder des Facility Managements, wie Auftraggeber, Auftragnehmer und Berater. Sie unterstützt lokale Marktteilnehmer dabei, IFM-Modelle besser zu verstehen, deren Chancen und Risiken realistisch zu bewerten und sie vor dem Hintergrund internationaler Implementierungen richtig einzuordnen. Dies ist insbesondere deshalb von hoher Relevanz, da Deutschland integraler Bestandteil zahlreicher globaler IFM-Ansätze ist und der erfolgreiche Umgang mit diesen Modellen im Interesse aller Beteiligten liegt, heißt es weiter aus Bonn.

Verständnis für IFM stärken

Inhaltlich bietet die Richtlinie laut gefma eine strukturierte und praxisnahe Auseinandersetzung mit integriertem Facility Management. Dazu gehören unter anderem eine klare Definition von IFM, ein Überblick über die zentralen Treiber und Motive für dessen Einführung sowie eine Einordnung unterschiedlicher Geschäfts- und Finanzierungsmodelle inklusive ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile. Darüber hinaus beleuchtet GEFMA 140 die Bedeutung von Partnerschaft, Mindset und Unternehmenskultur als entscheidende Erfolgsfaktoren für IFM-Modelle. Eine praxisorientierte IFM-Checkliste soll Anwender zusätzlich bei der Einordnung und Umsetzung unterstützen. Ergänzend dazu betrachtet die Richtlinie den Einfluss aktueller Entwicklungen wie Environmental, Social und Governance (ESG) sowie den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz auf integrierte FM-Modelle.

Die neue GEFMA 140 „Integrated Facility Management“ steht hier kostenfrei zum Download für gefma-Mitglieder bereit, Nicht-Mitglieder können sie dort für 38 EUR (zzgl. USt) erwerben.