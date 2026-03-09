Montag, 9. März 2026
StartAktuelles
Aktuelles

Neue VDI 2077 zur Abrechnung von Lüftungskosten

Michael Pecka
von Michael Pecka
Bild: magele-picture/stock.adobe.com

Anfang dieses Jahres wurde die neue VDI-EE 2077 Blatt 4.1 veröffentlicht, die Facility Manager sowie Betreiber von Büro und Gewerbeimmobilien bei der Verbrauchskostenabrechnung für raumlufttechnische Anlagen unterstützen soll.

Die Expertenempfehlung zeigt, wie moderne Volumenstromregler (VVS-Regler), Zähler und digitale Steuerungssysteme eingesetzt werden können, um Energieverbrauch und Kosten fair auf einzelne Nutzer zu verteilen. Gleichzeitig hilft sie, gesetzliche Vorgaben, etwa im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), einzuhalten, teilte der VDI im März mit.

Die VDI-EE 2077 Blatt 4.1 enthält Formeln, Übersichten und Empfehlungen, die die Umsetzung erleichtern und die Ergebnisse nachvollziehbar machen sollen. Darüber hinaus liefert die Publikation laut VDI konkrete Hinweise zur Ausführung und Sollwerten von Volumenstromreglern oder zu Regelungen von virtuellen Zählern und DDC-Steuerungen. Eine detaillierte Kostenberechnung zeigt, wie die Gesamtenergiekosten auf Basis von Verbrauchs- und Grundkosten berechnet werden können. Ein Praxisbeispiel soll die Umsetzung verdeutlichen und die Übertragung auf eigene Projekte erleichtern.

Die neue VDI-EE 2077 Blatt 4.1 kann für 61,50 Euro bei DIN Media erworben werden.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group