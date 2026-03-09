Neue VDI 2077 zur Abrechnung von Lüftungskosten

Anfang dieses Jahres wurde die neue VDI-EE 2077 Blatt 4.1 veröffentlicht, die Facility Manager sowie Betreiber von Büro und Gewerbeimmobilien bei der Verbrauchskostenabrechnung für raumlufttechnische Anlagen unterstützen soll.

Die Expertenempfehlung zeigt, wie moderne Volumenstromregler (VVS-Regler), Zähler und digitale Steuerungssysteme eingesetzt werden können, um Energieverbrauch und Kosten fair auf einzelne Nutzer zu verteilen. Gleichzeitig hilft sie, gesetzliche Vorgaben, etwa im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), einzuhalten, teilte der VDI im März mit.

Die VDI-EE 2077 Blatt 4.1 enthält Formeln, Übersichten und Empfehlungen, die die Umsetzung erleichtern und die Ergebnisse nachvollziehbar machen sollen. Darüber hinaus liefert die Publikation laut VDI konkrete Hinweise zur Ausführung und Sollwerten von Volumenstromreglern oder zu Regelungen von virtuellen Zählern und DDC-Steuerungen. Eine detaillierte Kostenberechnung zeigt, wie die Gesamtenergiekosten auf Basis von Verbrauchs- und Grundkosten berechnet werden können. Ein Praxisbeispiel soll die Umsetzung verdeutlichen und die Übertragung auf eigene Projekte erleichtern.

Die neue VDI-EE 2077 Blatt 4.1 kann für 61,50 Euro bei DIN Media erworben werden.