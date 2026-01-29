VDI: Raumluftqualität bewerten und verbessern

Im Dezember wurde die Richtlinie VDI/ÖFR 6022 Blatt 3 veröffentlicht, die eine einheitliche fachliche Grundlage für die Beurteilung der Raumluftqualität festlegt.

Eine gesundheitlich unbedenkliche Raumluftqualität liegt im Sinne der Richtlinie dann vor, wenn von Raumluft und Raumklima keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgehen, die Luft mehrheitlich als angenehm und behaglich empfunden wird und keine störenden Gerüche auftreten, teilte der VDI im Januar mit. Voraussetzung dafür sei, dass relevante physikalische, chemische und biologische Messgrößen innerhalb der definierten Bereiche liegen.

Die VDI/ÖFR 6022 Blatt 3 „Raumlufttechnik, Raumluftqualität – Beurteilung der Raumluftqualität“ stellt den Angaben zufolge eine Erweiterung der Systemgrenze von VDI 6022 Blatt 1 auf den Aufenthaltsbereich in Übereinstimmung mit DIN EN 16798-1 dar. Die neue Richtlinie führt ein Bewertungsverfahren zur Kategorisierung der Raumluftqualität ein und ordnet bestehende Grenz- und Richtwerte nach dem Stand der Technik ein. Ziel ist laut VDI, Gebäudebetreiber bei der Einordnung der Raumluftqualität, bei der vertraglichen Festlegung von Zielwerten sowie beim Nachweis der Zielerreichung zu unterstützen.

Die VDI/ÖFR 6022 Blatt 3 kann ab 104 Euro bei DIN Media erworben werden.