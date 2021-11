Neuer Zukauf für Caverion im Bereich Kältetechnik

Caverion hat zum 1. November 2021 die Firma Bott Kälte- und Klimatechnik erworben, alle Mitarbeitenden werden übernommen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Damit will das finnische Unternehmen nicht nur im Raum Frankfurt seine Kompetenz in diesem Bereich ausbauen, sondern setzt auch international seine Wachstumsstrategie fort. Denn erst im November 2019 hatte Caverion mit der schwedischen Huurre Group eine der führenden Firmen im Bereich CO 2 -basierter Kältesysteme mit einem Gesamtjahresumsatz von 48 Mio. Euro (in 2018) übernommen.