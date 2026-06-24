Neues RAL Gütezeichen „Nachhaltige Gastronomie“

Die Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz bietet gastronomischen Betrieben mit dem neuen RAL-Gütezeichen „Nachhaltige Gastronomie“ verbindliche Anforderungen für eine verantwortungsvolle Betriebsführung mit Blick auf Wirtschaftlichkeit, Genuss und Nachhaltigkeit. Es richtet sich an Einrichtungen der Gemeinschaftsgastronomie – wie Kantinen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder Catering-Unternehmen – sowie an Betriebe der Individual- und Systemgastronomie.

„Nachhaltigkeit in der Gastronomie heißt heute, ganzheitlich zu denken – nicht nur bei Zutaten oder Verpackung, sondern entlang der gesamten Prozesskette“, sagte Susanne Lange, Geschäftsführerin der Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz, Ende Juni. „Mit unserem neuen Gütezeichen geben wir Betrieben ein praxisnahes Instrument an die Hand, um diesen Anspruch umzusetzen – und ihr Engagement zugleich transparent sichtbar zu machen“, ergänzte Lange.

Das RAL Gütezeichen vereint den Angaben zufolge Aspekte aus den Bereichen Gesundheit, Ökologie, Ökonomie und Soziales. Die Vergabekriterien gliedern sich in elf zentrale Themenfelder, darunter Management, Personal, Lebensmittelsicherheit, Einkauf, Produktion, Abfallmanagement und Ressourcenschonung. Laut der Gütegemeinschaft bildet das neue Gütezeichen alle wesentlichen Bereiche eines modernen Gastronomiebetriebs ab und dient als Nachweis, dass die Anforderungen an eine nachhaltige Betriebsführung eingehalten werden. Die zugrunde liegenden Güte- und Prüfbestimmungen orientieren sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.