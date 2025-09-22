Montag, 22. September 2025
StartAktuelles
Aktuelles

Nexaro baut Vertriebsnetz aus

Michael Pecka
von Michael Pecka
Das Cobotic-System von Nexaro für die gewerbliche Reinigung. (Bild: Nexaro GmbH)

Die Nexaro GmbH hat ihr Distributionsnetzwerk durch neue Partnerschaften mit der mobiloclean Handelsgruppe in Deutschland sowie Innova Robotics in der Schweiz erweitert.

„Mit der mobiloclean Handelsgruppe gewinnen wir einen erfahrenen Partner mit hoher Marktpräsenz in der gesamten Bundesrepublik“, sagte Timothy Wennmann-Kemmerling, Sales Manager Deutschland-Nord bei Nexaro. Die mobiloclean Handelsgruppe ist ein Zusammenschluss familiengeführter Fachgroßhändler der Reinigungs- und Hygienebranche.
Auch in der Schweiz baut Nexaro seine Präsenz aus und vertreibt dort künftig mit Innova Robotics sowohl den Nexaro NR 1500 für kleinere bis mittlere Flächen als auch den Nexaro NR 1700 für komplexere Umgebungen. „Die Schweiz ist für uns ein besonders spannender Markt, nicht nur wegen ihrer hohen Qualitätsansprüche, sondern auch, weil innovative Technologien auf große Akzeptanz stoßen“, erklärte Dennis Schöfer, Sales Manager für Deutschland-Süd, Österreich und die Schweiz bei Nexaro.

Unabhängig davon hat das Cobotic-System NR 1700 im unabhängigen Labortest des Prüf- und Zertifizierungsinstituts SLG die Bestleistung in der Staubaufnahme erzielt und sich damit deutlich von zwei getesteten Wettbewerbsgeräten abgesetzt, gab Nexaro bekannt. Unter praxisnahen Bedingungen gemäß dem europaweit anerkannten Prüfstandard EN IEC 62885-7:2020 erreichte der autonome Reinigungsroboter eine Staubaufnahme von 52,7 Prozent auf Teppichboden. Die beiden Vergleichsgeräte erzielten im Test den Angaben zufolge lediglich 19,5 bzw. 24,4 Prozent.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group