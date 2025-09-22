Nexaro baut Vertriebsnetz aus

Die Nexaro GmbH hat ihr Distributionsnetzwerk durch neue Partnerschaften mit der mobiloclean Handelsgruppe in Deutschland sowie Innova Robotics in der Schweiz erweitert.

„Mit der mobiloclean Handelsgruppe gewinnen wir einen erfahrenen Partner mit hoher Marktpräsenz in der gesamten Bundesrepublik“, sagte Timothy Wennmann-Kemmerling, Sales Manager Deutschland-Nord bei Nexaro. Die mobiloclean Handelsgruppe ist ein Zusammenschluss familiengeführter Fachgroßhändler der Reinigungs- und Hygienebranche.

Auch in der Schweiz baut Nexaro seine Präsenz aus und vertreibt dort künftig mit Innova Robotics sowohl den Nexaro NR 1500 für kleinere bis mittlere Flächen als auch den Nexaro NR 1700 für komplexere Umgebungen. „Die Schweiz ist für uns ein besonders spannender Markt, nicht nur wegen ihrer hohen Qualitätsansprüche, sondern auch, weil innovative Technologien auf große Akzeptanz stoßen“, erklärte Dennis Schöfer, Sales Manager für Deutschland-Süd, Österreich und die Schweiz bei Nexaro.

Unabhängig davon hat das Cobotic-System NR 1700 im unabhängigen Labortest des Prüf- und Zertifizierungsinstituts SLG die Bestleistung in der Staubaufnahme erzielt und sich damit deutlich von zwei getesteten Wettbewerbsgeräten abgesetzt, gab Nexaro bekannt. Unter praxisnahen Bedingungen gemäß dem europaweit anerkannten Prüfstandard EN IEC 62885-7:2020 erreichte der autonome Reinigungsroboter eine Staubaufnahme von 52,7 Prozent auf Teppichboden. Die beiden Vergleichsgeräte erzielten im Test den Angaben zufolge lediglich 19,5 bzw. 24,4 Prozent.