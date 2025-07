Piepenbrock im BeOne Frankfurt

Die Piepenbrock Unternehmensgruppe hat zum 1. Januar das ganzheitliche Facility Management im Bürogebäude BeOne in Frankfurt am Main übernommen. Das Leistungsportfolio für die Zala Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG umfasst das technische Gebäudemanagement, die Unterhalts- und Glasreinigung sowie das Energiemanagement, teilte der Dienstleister mit.

Das 2004 gebaute Bürogebäude BeOne in der Frankfurter Innenstadt mit rund 7.000 qm Mietfläche auf sechs Etagen wird aktuell saniert. Piepenbrock begleitet unter anderem den Austausch der Kälte- und Lüftungsanlage sowie der Schließanlage. „Wir haben bereits ähnliche Aufträge im ganzheitlichen Facility Management in Frankfurt und profitieren von unseren Mitarbeitern aus den verschiedenen Objekten“, sagte Uwe Bendrien, Objektmanager bei Piepenbrock.