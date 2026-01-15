Piepenbrock säubert Schulen im Ruhrgebiet

Die Piepenbrock Unternehmensgruppe hat vom Bistum Essen erstmals den Auftrag erhalten, drei Schulen in kirchlicher Trägerschaft zu reinigen.

Mit der Unterhalts- und Glasreinigung sowie Grundreinigungen und Sonderleistungen am St. Hildegardis-Gymnasium in Duisburg, am Mariengymnasium Essen-Werden sowie an der Jordan-Mai-Schule in Gladbeck wurde mit rund 15 Mitarbeitern im Juli 2025 begonnen, teilte Piepenbrock im Januar mit. In den Schulen in Duisburg und Gladbeck säubert das Team zudem die Oberflächen und Böden der zugehörigen Schwimmbäder.