Dienstag, 24. März 2026
StartAktuelles
Aktuelles

Piepenbrock: Uni Oldenburg erweitert Reinigungsauftrag

Michael Pecka
von Michael Pecka
Der Campus Haarentor der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg. (Bild: Universität Oldenburg/Wilke Trei)

Die Piepenbrock Unternehmensgruppe hat zum Anfang 2026 den Auftrag erhalten, die Unterhaltsreinigung für weitere Objekte der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg zu übernehmen.

Auf dem Campus Haarentor säubert der Gebäudedienstleister bereits seit fünf Jahren unter anderem die Hörsäle, Labore, Lagerräume und sanitären Anlagen. Zu Jahresbeginn kam die Reinigung der Bibliothek, des Sportzentrums mit Schwimmbad und Sauna sowie des Ökozentrums inklusive des Uni-Präsidiums und Teilen der Verwaltung hinzu, teilte Piepenbrock Mitte März mit. Bei Bedarf beauftragt die Universität das Unternehmen auch mit Sonderleistungen. „Wir bauen auf ein starkes Netzwerk und freuen uns über die weiteren Reinigungsleistungen auf dem bekannten Campus Haarentor“, sagte Steffen Rehage, Niederlassungsleiter von Piepenbrock in Bremen.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group