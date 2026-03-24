Piepenbrock: Uni Oldenburg erweitert Reinigungsauftrag

Die Piepenbrock Unternehmensgruppe hat zum Anfang 2026 den Auftrag erhalten, die Unterhaltsreinigung für weitere Objekte der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg zu übernehmen.

Auf dem Campus Haarentor säubert der Gebäudedienstleister bereits seit fünf Jahren unter anderem die Hörsäle, Labore, Lagerräume und sanitären Anlagen. Zu Jahresbeginn kam die Reinigung der Bibliothek, des Sportzentrums mit Schwimmbad und Sauna sowie des Ökozentrums inklusive des Uni-Präsidiums und Teilen der Verwaltung hinzu, teilte Piepenbrock Mitte März mit. Bei Bedarf beauftragt die Universität das Unternehmen auch mit Sonderleistungen. „Wir bauen auf ein starkes Netzwerk und freuen uns über die weiteren Reinigungsleistungen auf dem bekannten Campus Haarentor“, sagte Steffen Rehage, Niederlassungsleiter von Piepenbrock in Bremen.