Planon erwirbt IoT-Plattform-Anbieter Axonize

Mit der Übernahme von Axonize, einem cloudbasierten IoT-Plattform-Anbieter, macht Planon einen weiteren Schritt bei der Realisierung vernetzter Gebäude. Damit will Planon seine Position bei intelligenten Gebäudesystemen weiter ausbauen. Denn die Internet of Things (IoT)-Plattform von Axonize wird eine Rolle in Planons 360-Grad-Digitalisierungsstrategie für Gebäude spielen. Die kombinierten Services von Planon und Axonize ermöglichen die Bereitstellung von digitalen Zwillingen, die den Einblick in die Leistung und den Betrieb von Anlagen und Gebäuden ermöglichen.

Weitere Kennzahlen und Informationen zu Planon finden Sie in unserer Datenbank für CAFM-Software Anbieter unter www.facility-manager.de/cafm