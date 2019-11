Positive Stimmung bei Sodexo

Im Rahmen der Verwaltungsratssitzung am 6. November 2019 hat Sodexo ein Umsatzwachstum von 7,6 Prozent im Vergleich zu 2018 für das Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben. Neben einigen Übernahmen steigerte sich das Unternehmen aber auch durch organisches Wachstum. Insgesamt beträgt der bereinigte Jahresüberschuss damit 765 Mio. Euro, was einem Plus von 8,3 Prozent entspricht. Damit übertreffen die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 laut Sodexo die eigenen Erwartungen. Nur in den Bereichen der globalen Kundenbindung und Entwicklung sei die Firma nicht zufrieden, sagt Denis Machuel, CEO Sodexo. Die Ursachen lägen bei der Kundenbindung vor allem im Geschäftsfeld Gesundheit, weil hier ein großer Vertrag aufgekündigt wurde. Das vergleichsweise langsame Wachstum in puncto Entwicklung seien auf strengere Auswahlkriterien bei Neukunden zurückzuführen. Für das kommende Geschäftsjahr 2020 rechnet Sodexo erneut mit insgesamt positiven Entwicklungen.

Die detaillierten Unternehmenskennzahlen und das Leistungsspektrum von Sodexo erhalten Sie in unserer frei zugänglichen Datenbank der Facility Services Anbieter unter: www.facility-manager.de/marktuebersicht/datenbank-facility-services-anbieter