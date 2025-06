Prof. Dr. Thomas Beyerle spricht bei Nachhaltigkeit durch FM

Am 15./16. September laden Der Facility Manager und gefma zur Tagung „Nachhaltigkeit durch FM – ESG in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung“ nach Berlin. Eröffnet wird die Tagung durch die Keynote“Das Ende naht? Nachhaltigkeit am Scheideweg – ESG-Anforderungen an Immobilien zwischen Sinnhaftigkeit, Planbarkeit und Kapitalmarkterwartung“ von Prof. Dr. Thomas Beyerle, Professor für Immobilienforschung an der Hochschule Biberach.

Thomas Beyerle ist Professor in der Fakultät BWL / Bau und Immobilien an der Hochschule Biberach. Er hat einen Lehrstuhl für Immobilienforschung inne. Der promovierte und diplomierte Geograph studierte Geografie und Betriebswirtschaft an den Universitäten Stuttgart und Mannheim. In den letzten 29 Jahren hatte er mehrere Managementpositionen in Immobilienunternehmen inne, darunter Dresdner Bank, DEGI, Aberdeen Property Investors, IVG Immobilien AG und Catella Property Valuations GmbH. Darüber hinaus ist er Referent auf renommierten Immobilienkongressen und Autor zahlreicher Artikel und Lehrbücher und Dozent an verschiedenen europäischen Hochschulen. Ehrenamtlich engagiert er sich bei gif Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung, deren Präsident er bis April 2022 war, sowie beim ULI Urban Land Institute und beim ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss.

