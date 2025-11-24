Montag, 24. November 2025
Programmpunkte der Bundesfachtagung Betreiberverantwortung

Am 20./21. April 2026 findet die Bundesfachtagung Betreiberverantwortung im Esperanto in Fulda statt.

Am 20./21. April 2026 findet im Esperanto in Fulda bereits zum vierzehnten Mal die Bundesfachtagung Betreiberverantwortung statt. Die Organisatoren, die Fachzeitschrift „Der Facility Manager“ und Rödl & Partner erwarten dazu erneut rund 300 Teilnehmende. Sichern Sie sich jetzt das vergünstigte Early-Bird-Ticket und buchen Sie gleichzeitig eines der begehrten Zimmer im Esperanto zu Sonderkonditionen.

KRITIS, Cybersicherheit und KI

Erste Vorträge des von Ulrich Glauche, Leiter des Richtlinienwesens der German Facility Management Association (gefma), kuratieren Programms stehen bereits fest. KRITIS, also der Schutz kritischer Infrastrukturen, sowie die Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz im Gebäudebetrieb bilden zentrale Themenschwerpunkte der kommenden Bundesfachtagung.

Jörg Schielein

Jörg Schielein, Rechtsanwalt bei Rödl & Partner und Leiter des GEFMA-Arbeitskreises Recht, wird in seinem Vortrag auf die neue Gesetzeslage zu KRITIS und Cybersicherheit eingehen und erläutern, was dies für das Facility Management und die Betreiberverantwortung bedeutet.

 

Dr. Alexandra Merkel

Dr. Alexandra Merkel, CTO der Innomatik AG, wird in ihrem Vortrag einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten von KI im Facility Management geben.

 

Dr. Thorsten Neumann

Dr. Thorsten Neumann von der MEBEDO Care GmbH geht dazu ins Detail und stellt das Prinzip der KI-gestützten Instandhaltung sowie digitale Risikomanagementsysteme vor.

 

 

