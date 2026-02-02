Dienstag, 3. Februar 2026
Prologis: Neuer Logistikstandort in Berlin

Kirsten Posautz
von Kirsten Posautz
Logistikzentrum Prologis Berlin-Lichtenberg
Das Logistikzentrum in Berlin-Lichtenberg erstreckt sich auf 19.391 m2 und hat ein erhöhtes Parkdeck. Bild: Prologis

Auf einem revitalisierten Industrieareal in Berlin-Lichtenberg hat Prologis an der Plauener Straße ein neues Logistikzentrum mit 19.391 m2 Fläche fertiggestellt. Alliance Healthcare Deutschland, Picnic und Elis nutzen die Anlage für die Versorgung mit Arzneien, Lebensmitteln sowie Berufs- und Schutztextilien mit kurzen Wegen in mehrere Berliner Bezirke und in das Umland.

Prologis setzt am neuen Standort ein durchgängiges Nachhaltigkeitskonzept um: Das „All-electric“-Gebäude kommt ohne fossile Brennstoffe aus und wird über eine Luft-Wärmepumpe betrieben; eine Photovoltaikanlage mit 1,2 MWp unterstützt die Energieversorgung. Die Immobilie ist zudem auf E-Mobilität vorbereitet, sodass Ladepunkte auf bis zu 140 Stellplätzen realisiert werden können. Das erhöhte Parkdeck ermöglicht die gleichzeitige Beladung mehrerer Kleintransporter und Vans mit kurzen Wegen von der Lagerfläche zum Fahrzeug, geringen Standzeiten und stabilen Abfahrtsfenstern.

WELL-Core und Parklife

Für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden wurden Innenräume mit hoher Luftqualität und Tageslichtnutzung nach WELL-Core-Kriterien sowie ein Parklife-Konzept umgesetzt – mit begrünten Aufenthaltsflächen, Pavillon, Tischtennisplatte und Fahrrad-Werkstatt. Ökologisch aufgewertet wird das Areal durch eine begrünte Schallschutzwand zur Wohnbebauung hin, begrünte Fassaden, Vogelhäuschen und rund 45 neu gepflanzte Bäume. Für den Standort wird eine DGNB-Zertifizierung in Platin angestrebt.

Kirsten Posautz
Kirsten Posautz

