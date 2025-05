Real Estate Arena 2025 in Hannover

Größer, digitaler, vernetzter – so präsentiert sich die Real Estate Arena am 14. und 15. Mai 2025 auf dem Messegelände Hannover.

Deutschlands Immobilienmesse und Zukunftskonferenz, die zum vierten Mal stattfindet und erstmals zwei Hallen nutzt, ist ausgebucht, teilte die Deutsche Messe AG mit. In Halle 4 werden sich rund 400 Unternehmen präsentieren. Als Grund für das Wachstum, wird die enge Kooperation mit der Real Future Conference sowie das steigende Interesse aus allen Bereichen der Immobilien-und Baubranche angegeben. „Getreu unserem Motto ‚Wir bauen Zukunft‘ freuen wir uns, dass immer mehr Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft Teil dieser Plattform werden wollen“, sagte Hartwig von Saß, Leiter Neue Messen und Events bei der Deutschen Messe AG. Unter den ausstellenden Unternehmen seien so viele Technologieunternehmen wie nie zuvor.

Die Real Estate Arena richtet sich als lösungsorientierte und zukunftsgerichtete Plattform an alle Beteiligten der Wertschöpfungskette, insbesondere an die mittelständische Immobilien- und Baubranche sowie an B- und C-Städte und Kommunen, heißt es aus Hannover. Parallel zur Ausstellung findet in Halle 3 die Real Future Conference statt. Die bereits 2017 initiierte Innovations- und Netzwerkplattform geht in diesem Jahr mit der Real Estate Arena zusammen und findet erstmalig in Hannover statt. Die Veranstaltung bietet Bühnenprogramme mit Keynotes, Impulsen und Panels sowie Mitmachformate und Matchmaking-Angebote.