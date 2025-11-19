Mittwoch, 19. November 2025
RealFM kündigt Kompetenzcheck an

Bild: AREE/stock.adobe.com

Der Verband RealFM will ab dem 1. Quartal 2026 einen Kompetenzcheck für Facility Service Manager (FSM) anbieten.

„Mit dem RealFM-Kompetenzcheck erhalten Unternehmen und Fachkräfte ein praxisnahes Instrument, um die individuelle Qualifikation und Kompetenz von Mitarbeitern in der Rolle eines Facility Service Managers strukturiert zu erfassen, zu reflektieren und bei Bedarf gezielt weiterzuentwickeln“, teilte der Verband mit. Der FSM – bisher in der Regel Objektleiter genannt – ist laut RealFM die Schlüsselfunktion dafür, dass Facility Services kalkulations- und planungskonform erbracht werden und für Auftraggeber vollständig nachweisbar sind. Zudem trage der FSM Verantwortung für Themen wie Vertragserfüllung, Pflichtendelegation, Qualitätssicherung, Innovation und Kundenbeziehung.

Unterstützen soll der Kompetenzcheck:
• die systematische Bewertung von Fähigkeiten und Wissen rund um die Sicherstellung von Facility Services,
• die Sicherstellung von Qualität und Compliance im operativen Betrieb,
• die Weiterentwicklung der FSM-Rolle als professionelle Managementfunktion,
• und damit die nachhaltige Professionalisierung der Facility Services Provider insgesamt.

