Rentokil Initial übernimmt Anbieter für Innenraumbegrünung

Die Rentokil Initial Gruppe Deutschland hat zum 28. Juni 2024 die Wiesbadener Baumhaus GmbH übernommen und erweitert so ihre Geschäftstätigkeiten im Bereich der Innenraum- und Arbeitsplatzbegrünung. Die Firma Baumhaus ist als zertifizierter Spezialist bundesweit tätig und will mit ihren Gewächsen eine nachhaltige Wohlfühlatmosphäre in den Räumlichkeiten der auftraggebenden Firmen schaffen. Da Rentokil Initial unter anderem ebenfalls Konzepte zur Innenraumbegrünung, für grüne Wände und vertikale Gärten erstellt und realisiert, ist die Akquisition nach Unternehmensangaben eine „ideale Erweiterung der bestehenden Geschäftsaktivitäten“ im Geschäftsbereich „Hygiene und Wellbeing“.

Die Übernahme des familiengeführten Unternehmens erfolgt im Rahmen einer Nachfolgeregelung, da die dritte Generation der Inhaberfamilie andere Wege außerhalb von Baumhaus gehen wird. Frank Reisgies, Geschäftsführer der Rentokil Initial Gruppe Deutschland, möchte so die Erfolgsgeschichte von Baumhaus fortschreiben und zusammen mit der eigenen Marke Ambius zu Wachstum verhelfen.