Mittwoch, 8. April 2026
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Rödl erweitert Planon Partner-Netzwerk

Michael Pecka
von Michael Pecka
Bild: Yingyaipumi/stock.adobe.com

Die Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl Consulting GmbH hat eine Partnerschaft mit Planon vereinbart, um den Softwareanbieter künftig bei der Vermarktung und Implementierung der Integrated Workplace Management Solution (IWMS) im SAP-Ökosystem zu unterstützen.

Hintergrund der Kooperation ist die strategische Neuausrichtung von SAP im Bereich Real Estate und Facility Management, teilte Planon Anfang April mit. Da SAP seine eigenen Lösungen stärker auf die Kernbereiche Finanzen und Plattformtechnologie ausrichtet, gewinnen spezialisierte Partnerlösungen für operative Immobilien- und FM-Prozesse laut Planon zunehmend an Bedeutung. „Mit Rödl haben wir einen Partner gewonnen, der tiefes SAP-Knowhow mitbringt und gleichzeitig als Trusted Partner mittelständischer Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen eine starke Marktpräsenz in zwei für uns wichtigen Wachstumsmärkten besitzt“, sagte Bernd Auer, Senior Partner Manager Central Europe bei Planon. „Themen wie Betreiberverantwortung, ESG Reporting und steigende Anforderungen von Versicherern führen derzeit dazu, dass viele Unternehmen ihre Facility Management Prozesse neu strukturieren“, ergänzte Jens Hinkelmann, Partner bei Rödl.

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