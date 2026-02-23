Montag, 23. Februar 2026
Salvia übernimmt Claus Heinemann Elektroanlagen

Michael Pecka
Bild: Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH

Die Salvia Gebäudetechnik GmbH hat im Rahmen eines Asset Deals einen Kauf- und Übertragungsvertrag zur Übernahme des operativen Kerngeschäfts im Bereich Elektrotechnik der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH unterzeichnet.

Die Transaktion erfolgt im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens des Unternehmens, teilte Salvia Mitte Februar mit. Gegenstand der Übernahme ist ausschließlich das operative Kerngeschäft. Der Geschäftsbereich Ladeinfrastruktur „Charge One“ ist nicht Bestandteil der Transaktion. „Für unsere Kunden bedeutet die Übernahme Verlässlichkeit und Kontinuität. Gleichzeitig stärken wir unsere Marktposition in Bayern und erweitern unsere Leistungsfähigkeit im Bereich Elektrotechnik“, sagte Filippo Salvia, Gründer und Geschäftsführer der Salvia Group.

„Damit ist die Grundlage für eine nachhaltige Fortführung des Unternehmens geschaffen“, ergänzte Dr. Max Liebig, Insolvenzverwalter der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH, die rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung, die zum Ende des ersten Quartals erwartet wird.

