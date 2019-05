Sasse erhält Real Estate Brand Award 2019

Die Dr. Sasse Gruppe ist bei den diesjährigen Real Estate Brand Awards des EURED Institutes Sieger in der Kategorie Facility Management geworden. Damit belegt das überregional tätige Familienunternehmen wie 2018 erneut die Spitzenposition unter den Anbietern. Ausgezeichnet wurde es insbesondere für seine Innovationskraft beim Thema Digitalisierung sowie für kommunikative Schnittstellenkompetenz und hohe Kundenbindung.

Der Preis wurde am 23. Mai 2019 in Kooperation mit dem Zentralen Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) im Axica Kongresszentrum am Potsdamer Platz in Berlin verliehen. Entgegen nahmen ihn Dr. Christine Sasse, Vorstand, und Ralph Englert, Chief Sales Officer. Sie betonten ihren Stolz über die erneut gewonnene Auszeichnung und dankten ihren Mitarbeitern und Kunden.

Das EUREB Institute evaluiert im Rahmen der Real Estate Brand Value Study jährlich über 1.400 Marken der europäischen Immobilienwirtschaft. Mit dem Real Estate Brand Award zeichnet sie seit 2010 die wertvollsten davon in 12 Kategorien aus. Mehr als 91.000 Branchenexperten in 47 Ländern wurden dazu befragt.

Die für dieses Jahr von EUREB ermittelten Top-10-Dienstleister im Bereich Facility Management sind:

Platz Dienstleister Markenwert 1. Dr. Sasse 84,12 / 100 2. Apleona HSG Facility Management 78,84 / 100 3. Caverion 74,27 / 100 4. Spie 73,68 / 100 5. Wisag Facility Service 70,04 / 100 6. Engie 64,38 / 100 7. STRABAG Property and Facility Services 63,93 / 100 8. Sauter 56,49 / 100 9. Piepenbrock 52,61 / 100 10. RGM 49,82 / 100

Die detaillierten Unternehmenskennzahlen und das Leistungsspektrum der Dr. Sasse Gruppe erhalten Sie in unserer frei zugänglichen Datenbank der Facility Services Anbieter unter:

www.facility-manager.de/datenbank-anbieter