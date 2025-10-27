Sasse verlängert mit mehreren Kunden

Die Dr. Sasse Gruppe hat die Zusammenarbeit mit Panasonic um weitere drei Jahre ausgedehnt, teilte der Dienstleister im Oktober mit. Sasse bleibt damit für das infrastrukturelle und technische Gebäudemanagement am Panasonic Campus in Ottobrunn, südöstlich von München gelegen, zuständig.

Auch die seit 2018 bestehende Partnerschaft mit dem schwedischen Textilunternehmen H&M wurde nach Angaben von Sasse weiter ausgebaut. Im Rahmen einer Auftragserweiterung hat sich die Anzahl der betreuten Filialen in Deutschland von bislang 203 auf künftig 411 Stores erhöht. Der neue Vertrag umfasst Leistungen im Bereich integriertes Gebäudemanagement mit Fokus auf Unterhaltsreinigung, heißt es weiter aus München.

Darüber hinaus gab Sasse bekannt, auch die Zusammenarbeit mit Zalando fortzuführen. Für 17 Standorte des Modeunternehmens in ganz Deutschland, darunter Berlin, Dortmund, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Köln, werden den Angaben zufolge weiterhin integrierte und technische Gebäudedienstleistungen erbracht.

Auch die Kooperation mit der Infineon Technologies AG im Bereich technisches Gebäudemanagement konnte laut Sasse erweitert werden. Seit August ist der FM-Dienstleister zusätzlich für den nordrhein-westfälischen Standort Warstein des Halbleiterherstellers verantwortlich.