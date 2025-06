Dr. Sasse Gruppe legt 2024 weiter zu

Die Dr. Sasse Gruppe hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 345 Mio. Euro gesteigert – inflationsbereinigt entspricht das einem realen Wachstum von 6 Prozent. „Unser Fokus auf nachhaltiges, integriertes Facility Management und die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden zahlt sich aus“, sagte Dr. Laura Sasse, die im Vorstand für Finanzen und Digitales verantwortlich ist, auf der Jahrespressekonferenz am 18. Juni im Munich Urban Colab. „Wir haben ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht, das Spielraum für die Zukunft lässt“, ergänzte sie, ohne weitere Zahlen zu nennen.

Das vergangene Geschäftsjahr war ihren Angaben zufolge „von wirtschaftlicher Unsicherheit, gesellschaftlichem Wandel und steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit geprägt“. Laut Clara Sasse, die im Vorstand für Sales und Marketing zuständig ist, ist die Firmengruppe „dort gewachsen, wo Expertise und Spezialisierung gefragt sind“. Im Reinraum-Segment konnten neue Biotech-Kunden gewonnen und bestehende Partnerschaften ausgebaut werden. Auch im Retailgeschäft wurde das Portfolio erweitert, unter anderem durch technische Gebäudedienstleistungen für das Modeunternehmen Zalando. Zudem übernahm die Unternehmensgruppe das Gepäckwagenmanagement am Flughafen Frankfurt.

Mehr Technikkompetenz und Marktpräsenz

„Mit strategischen Zukäufen haben wir unsere technologische Kompetenz und Marktpräsenz weiter gestärkt“, ergänzte Dr. Laura Sasse mit Blick auf die Übernahme der Dieter Auth Kälte- und Klimatechnik GmbH in Offenbach sowie der Capital Maintenance Ltd. in London. Auch in England werde damit die Entwicklung vom infrastrukturellen zum integrierten Facility-Management-Anbieter weiter vorangetrieben. Der strategische Kurs der Firmengruppe fokussiert neben dem technologischen Know-how auch auf Digitalisierung und ESG-orientierte Dienstleistungen, hieß es weiter in München. Dabei setzt das Unternehmen auf datengestützte Prozesssteuerung, bedarfsorientierte Services und nachhaltige Energieeinsparmaßnahmen. Beispielhaft dafür sei das zum Jahresanfang gestartete KI-Pilotprojekt zur bedarfsgerechten Reinigung am Flughafen München: In Kooperation mit dem Gründerzentrum UnternehmerTUM München und dem Flughafenbetreiber soll erforscht werden, wie KI-basierte Echtzeitdaten die Reinigungslogistik verbessern können.

Das 2023 neu ins Serviceportfolio aufgenommene System „SassTech“ wurde um ein viertes Modul, den neuen Energieeffizienz-Baukasten, erweitert. „Unsere Kunden wollen keine abstrakten Daten, sondern nachvollziehbare Einsparungen – etwa bei Energie und CO₂“, erklärte Katja Böhmer, Vorständin für Operations und Engineering. Erste Pilotprojekte mit Kunden zeigten, dass mit Hilfe von KI-gestützter Verbrauchsanalyse, IoT-basiertem Monitoring und intelligenter Steuerung technischer Anlagen im Schnitt rund 20 Prozent der Energiekosten eingespart werden können. „Wir bleiben nicht stehen, sondern denken voraus – gemeinsam mit unseren Kunden und mit einem Team, das Wandel nicht nur mitträgt, sondern aktiv gestaltet“, lautete der gemeinsame Tenor der vier Vorständinnen Dr. Laura Sasse, Clara Sasse, Dr. Christine Sasse und Katja Böhmer.