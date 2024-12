Siemens Mobility verlängert Vertrag mit Spie

Auch für die kommenden drei Jahre wird Spie die Instandhaltung des Schienenfahrzeugwerks von Siemens Mobility in Krefeld verantworten. Damit führen die Unternehmen die seit 24 Jahren bestehende Zusammenarbeit fort. Zum Leistungsumfang gehören die Instandhaltung aller Gebäudesysteme, der Produktions-, Fertigungs- und Lackieranlagen sowie die Instandhaltung sämtlicher Straßen, Gleisanlagen und Fahrzeuge. Des Weiteren beinhaltet die Beauftragung den Vorrichtungsbau, die Beschaffung von Betriebsmitteln, die Entsorgung und interne Servicedienste wie eine 24/7-Hotline für Störungen.

Gemeinsam arbeiten Siemens Mobility und Spie außerdem an der Dekarbonisierung des Werks, das bis 2029 CO2-neutral sein soll. Dafür sind unterschiedliche Maßnahmen bereits in der Umsetzung – etwa der Umbau der Wärmeversorgung: „Wir richten so genannte Hoch- und Tieftemperaturbereiche ein und schaffen alle Voraussetzungen, damit der Kunde mittelfristig auf Fernwärme umstellen kann“, erklärt Dirk Lorenz, Leiter der Niederlassung West im Geschäftsbereich Efficient Facilities von SPIE Germany Switzerland Austria.