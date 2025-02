SleevesUP! Und Work Inn werden Rivvers

Die beiden Co-Working-Anbieter SleevesUp! und Work Inn treten ab sofort unter der neuen Marke Rivvers auf und vereinen ihre deutschlandweiten Standorte unter einer gemeinsamen Identität. Der neueste Co-Working-Space Rivvers befindet sich im „Kreisler“ nahe des Frankfurter Hauptbahnhofs auf rund 2.300 Quadratmetern und drei Etagen. Am 20. Februar 2025 hat er eröffnet. Der Space bietet moderne Teambüros, Meeting- und Eventflächen sowie flexiblen Arbeitsplätzen. Besonders ist dabei das Suiten-Konzept mit Büros inklusive eigener Küche und Sanitärräumen. Das Gebäude von Quest Invest Partners strebt eine LEED-Gold-Zertifizierung an.

Mit der Fusion startet auch ein neues Membership-Modell, das den Zugang zum Netzwerk für flexible Büros und Coworking Spaces erleichtern soll. Arbeitsplätze, Meetingräume und Teambüros sind digital an über 40 Plätzen in 30 Städten per Klick verfügbar, ohne dass sich komplexe Buchungsprozesse oder langfristige Bindungen ergeben.