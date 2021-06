Spie übernimmt das technische Facility Management für RFR-Liegenschaften

Spie hat von der RFR Gruppe den Auftrag für sechs Liegenschaften mit insgesamt 135 000 qm Fläche in Frankfurt am Main erhalten. In Berlin ist der Multitechnik-Dienstleister schon seit April 2019 für RFR aktiv. Der neue Auftrag umfasst das Objektmanagement, die Betriebsführung, die Wartung der Gebäudetechnik, Instandsetzungsleistungen sowie den 24/7-Not- und Bereitschaftsdienst. Der Auftragsvergabe ging eine umfassende Ausschreibungs- und Angebotsphase voraus; die Vertragslaufzeit beträgt drei Jahre mit gestaffeltem Laufzeitbeginn.

Zu den sechs Liegenschaften gehören das Hotel- und Bürohochhaus Westend Gate, das Bürohochaus Cielo, das Bienenkorbhaus im Zentrum von Frankfurt, das Hotel- und Einzelhandelsgebäude Flare of Frankfurt und weitere gemischtgenutzte Gebäude auf der Einkaufsmeile Zeil sowie in der Goethestraße. Für die Liegenschaften gibt es einen gestaffelten Laufzeitbeginn. Vor jedem Regelbetrieb führt Spie eine umfangreiche Start-up-Phase durch, in der die Mitarbeitenden die relevanten Daten in ein integriertes CAFM-System aufnehmen, sodass die Facility-Management-Prozesse digital unterstützt werden und somit zu einem effizienten Gebäudebetrieb beitragen.

Weitere Kennzahlen und Informationen zu Spie finden Sie in unserer Datenbank für Facility Services Anbieter unter www.facility-manager.de/facility-services