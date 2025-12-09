Spie erwirbt Cyqueo

Spie hat die auf IT-Sicherheit spezialisierte Cyqueo GmbH mit Sitz in München zugekauft, um seinen Geschäftsbereich Information & Communication Services zu stärken.

Cyqueo wurde 2003 von Philipp und Patric Liebold gegründet und setzte 2024 mit 28 Mitarbeitern rund 20 Mio. Euro um, teilte Spie Anfang Dezember mit. Der Lösungsanbieter verfügt den Angaben zufolge über ein breites Partnernetzwerk, tiefgehende Expertise in den Bereichen Zero Trust, Cloud Security, Endpoint Protection und Managed Security Services sowie langjährige Kundenbeziehungen in mittelständischen und großen Organisationen.

„Das Team von Cyqueo bringt umfassende cloud-native Expertise und Leidenschaft für Cybersecurity mit und bereichert damit das Geschäft“, sagen Rainer Hollang und Marcus Hänsel, Vertreter der Geschäftsleitung von Spie Germany Switzerland Austria, mit Blick auf die Übernahme.