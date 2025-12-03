Mittwoch, 3. Dezember 2025
IBC Frankfurt vertraut weiter auf Spie

Der International Business Campus (IBC) in Frankfurt am Main. (Bild: Branicks)

Der International Business Campus (IBC) in Frankfurt am Main verlängert den Vertrag für das technische und infrastrukturelle Facility Management mit Spie bis 2028 und setzt damit die seit 2003 bestehende Zusammenarbeit fort.

„Zum Leistungsumfang gehören Betrieb und Instandhaltung von Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitäranlagen sowie Elektro- und Sicherheitstechnik auf einer Fläche von 84.000 qm“, teilte Spie Anfang Dezember mit. Darüber hinaus besetzt der Dienstleister die Gebäudeleitzentrale, übernimmt die technische Beratung, koordiniert infrastrukturelle Dienstleistungen und begleitet die kontinuierliche Modernisierung der Gebäudetechnik mit dem Ziel, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit weiter zu steigern. Geplant sind den weiteren Angaben zufolge unter anderem auch die Umrüstung von rund 580 Leuchten auf LED-Technik sowie der Austausch von Heiz- und Kälteanlagen.

Der IBC-Bürokomplex in Frankfurt am Main ist mit dem WiredScore Platinum und dem LEED Platinum Zertifikat ausgezeichnet und besteht aus drei Teilen, unter anderem dem IBC-Tower mit 112 m Höhe und 31 Etagen. Der Komplex umfasst insgesamt 54 Etagen mit einer Bruttogeschossfläche von 199.800 qm und einer Mietfläche von 82.000 qm, auf der mehr als 4.000 Menschen arbeiten können.

