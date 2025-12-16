Spie installiert Batteriespeicher für Tesla

Spie hat mit dem US-amerikanischen Autohersteller Tesla einen europäischen Rahmenvertrag unterzeichnet, der die Umsetzung von Batteriespeicherlösungen vorsieht.

„Der Vertrag, der eine Laufzeit von drei Jahren mit Verlängerungsoption hat, gilt für alle europäischen Tochtergesellschaften der Spie-Gruppe, die über Expertise im Bereich der Installation von sogenannten Battery Energy Storage Systems (BESS) verfügen“, teilte der Dienstleister Mitte Dezember mit. Der Auftrag umfasst den Angaben zufolge Projekte in Frankreich und biete Chancen in weiteren Ländern, insbesondere in Polen und Deutschland.

Bei der Umsetzung der Tesla-Megapack-Lösungen soll Spie das Engineering übernehmen, Balance-of-Plant (BoP)-Leistungen erbringen sowie den Anschluss an Hoch- und Mittelspannungsnetze, die Installation von Zusatzsystemen (Sicherheits-, Beleuchtungs-, Brandmelde- und Videoüberwachungssysteme) und die Inbetriebnahme der Anlagen übernehmen. Für Tesla hat das Unternehmen unter anderem im französischen Département Eure die Installation einer BESS-Einheit mit 100 MW/200 MWh einschließlich eines 90-kV-Umspannwerks für die Anbindung an das RTE-Netz realisiert, die Ende 2026 in Betrieb gehen soll.