Donnerstag, 13. November 2025
Spie übernimmt Medientechnik-Spezialist

Michael Pecka
von Michael Pecka
Spie und die PIK AG haben eine Übernahme vereinbart (v.l.n.r.): André Rechenberg, Daniel Gallin, Catharina Riemann, Niklas Niehuus, Marcus Hänsel, Christoph Wegner, Christian Hieckel (Bild: Spie)

Spie hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 89 Prozent der PIK AG unterzeichnet.

PIK ist auf die Systemintegration und Betreuung audiovisueller Systeme insbesondere für Konferenzräume, Hörsäle und Konzertsäle spezialisiert, teilte Spie im November mit. Das Unternehmen mit etwa 170 Mitarbeitern erwirtschaftete 2024 in Nord- und Ostdeutschland einen Umsatz von rund 42 Mio. Euro.

„Mit der starken Präsenz in diesem spannenden Marktumfeld, der hohen technischen Kompetenz und einem breiten Kundenportfolio stärken wir unsere Position im Bereich Medientechnik und diesbezüglichen Servicemodellen gezielt“, sagt Marcus Hänsel, Mitglied der Geschäftsleitung von Spie Germany Switzerland Austria und Leiter des Geschäftsbereichs Information & Communications Services.

Die Vereinbarung der beiden Unternehmen beinhaltet den Angaben zufolge eine Put- und Call-Option für die verbleibenden 11 Prozent der PIK-Anteile, die vom bisherigen Eigentümer sowie dem Managementteam gehalten werden. Der endgültige Abschluss der Transaktion soll im Dezember erfolgen und steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.

