Freitag, 19. September 2025
Spie bleibt für Museum zuständig

Michael Pecka
von Michael Pecka
Der Pei-Bau des Deutschen Historischen Museums im Berliner Ortsteil Mitte. (Bild: Deutsches Historisches Museum)

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) hat Spie für weitere fünf Jahre mit dem technischen Gebäudemanagement für das Deutsche Historische Museum in Berlin beauftragt.

„Der Leistungsumfang umfasst den technischen Betrieb und die Instandhaltung sämtlicher technischer Systeme von Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Klimatechnik über Brand- und Sicherheitstechnik bis zur energetischen Beratung“, teilte der Dienstleister mit. Spie betreut mehrere Gebäude in Berlin, darunter den Pei-Bau sowie die Neue Wache und das Depot.

„Das Deutsche Historische Museum zählt zu den bedeutendsten Geschichtsmuseen weltweit. Seit über zwei Jahrzehnten betreuen wir diese besonderen Gebäude und bringen nun für weitere fünf Jahre unser technisches Know-how ein, damit die Kulturgüter unter besten Bedingungen präsentiert und bewahrt werden können“, sagte Stefan Schusterschitz, Leiter des Geschäftsbereichs Efficient Facilities bei Spie Germany Switzerland Austria.

