Spie: Weiterer Auftrag von Daimler Truck

Spie verantwortet bereits die Instandhaltung der technischen Gebäudeausrüstung im Lkw-Montagewerk in Wörth am Rhein und hat von Daimler Truck nun zusätzlich den Auftrag für das technische Facility Management im neu errichteten Lkw-Logistikzentrum in Halberstadt erhalten.

In der Kreisstadt in Sachsen-Anhalt gewährleistet Spie für den Nutzfahrzeug-Hersteller unter anderem auch die reibungslose Funktion von Türen und Toren, teilte der Dienstleister mit. In Wörth am Rhein kümmert sich Spie um die Instandhaltung der Prozessabluftanlagen in den Produktionsbereichen sowie die 24-Stunden-Rufbereitschaft. Zudem wird das Lkw-Montagewerk von Daimler Truck mit Produktionsmedien wie Druckluft und Kälte versorgt. „Die Verlängerung und Erweiterung der Zusammenarbeit bestätigt das Vertrauen in unsere hohe Fachkompetenz und Zuverlässigkeit“, sagte Stefan Schusterschitz, Leiter des Geschäftsbereichs Efficient Facilities von Spie Germany Switzerland Austria.