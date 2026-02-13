Startschuss für gefma-Förderpreise 2026

Der Deutsche Verband für Facility Management (gefma) hat die Bewerbungsphase für die gefma-Förderpreise 2026 gestartet. Wie in den Vorjahren werden wissenschaftliche und praxisorientierte Arbeiten von Nachwuchskräften aus Hochschulen und Universitäten ausgezeichnet. Akademiker und Praktiker haben die Chance, Preisgelder im Gesamtwert von 12.000 Euro zu gewinnen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli.

Eingereicht werden können:

• herausragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten (Bachelor-, Masterarbeiten und Dissertationen) von Hochschulen

• exzellente Projektarbeiten aus der Fachwirtausbildung Facility Management an gefma-zertifizierten Bildungsinstituten (Bayerische Akademie für Außenwirtschaft, Bauakademie, KG Protektor, Technische Akademie Esslingen, Technische Akademie Wuppertal und TÜV Süd Akademie)

Die Preisverleihung findet am 20. November im Rahmen des gefma-Jahresevents statt. Dort erhalten die Preisträger neben der finanziellen Anerkennung auch die Möglichkeit, sich einem breiten Fachpublikum zu präsentieren.

Weitere Informationen zur Bewerbung und zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier.