gefma verleiht Förderpreise 2025

Der Deutsche Verband für Facility Management (gefma) hat Mitte November die Förderpreise 2025 vergeben und damit herausragende akademische Leistungen und Projektarbeiten rund um das Facility Management ausgezeichnet.

„Die hohe Zahl und die hohe Qualität der diesjährigen Bewerbungen sind ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie stark sich die gefma-Förderpreise als elementares Format zur Talentförderung etabliert haben“, sagt Prof. Dr. Markus Lehmann, gefma-Vorstand und Vorsitzender der Jury. Insgesamt sechs Einreichungen wurden prämiert, darunter eine Dissertation sowie drei Master- und zwei Bachelorarbeiten.

Den mit 3.000 Euro dotierten Hauptpreis erhielt Julian Ramsauer von der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm für seine Masterarbeit „Initiale Ausarbeitung eines Masterplans für die Kostenermittlung und mögliche Umsetzung eines klimaneutralen Gebäudebestandes der Gesamtliegenschaften der Städtischen Werke Nürnberg GmbH“.

Jeweils 1.000 Euro erhielten die fünf Sonderpreisträger in folgenden Kategorien:

• Smart Technologies: Tristan Emich, Karlsruher Institut für Technologie – „Weiterentwicklung eines Verfahrens zur Ermittlung der Intelligenzfähigkeit eines Gebäudes und dessen Optimierung“

• Sozialverträgliche energetische Sanierung: Johanna Ohmer, RPTU Kaiserslautern-Landau – „Notwendige und sozial verträgliche Mietanpassungen im Rahmen der energetischen Modernisierung von Wohngebäuden“

• Fabrikplanung mit BIM: Bianca Schnell-Kleck, Hochschule Albstadt-Sigmaringen – „Entwicklung einer Übergabeschnittstelle zwischen Fabrikplanung und Architektur in BIM-Projekten“

• Reinraumtechnik: Marie Steger, Duale Hochschule Baden-Württemberg – „Analyse und kritische Bewertung von Reinraumprozessen bei Airbus Defence & Space – Identifizierung von Schwachstellen und Optimierung auf Basis der FMEA-Methode“

• Carbon Footprint: Christina Ullrich, Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt – „Strategieentwicklung zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks bei Immobilien durch strukturellen Wandel und Umdenken des Büroumfelds“

Im Wettbewerb der Projektarbeiten zum Fachwirt Facility Management (gefma) wurden folgende drei Gewinner ermittelt:

1. Preis (2.000 Euro): Maren Stiballe, Bauakademie Professional Development GmbH – „Entwicklung eines Leitfadens zur Implementierung eines zentralen CAFM-Service in der Max-Planck-Gesellschaft als Schnittstelle zwischen Generalverwaltung und Institutsverwaltungen“

2. Preis (1.000 Euro): Günter Rödel, TÜV Süd Akademie GmbH – „Ein Leitfaden für ein FM-bezogenes Risikomanagement nach GEFMA 192 zur Integration in das CAFM-System der Stiftung Attl“

3. Preis (1.000 Euro): Zeliyha Döngel, Technische Akademie Wuppertal e.V. – „Digitalisierung im Facility Management zur Effizienz- und Sicherheitssteigerung“