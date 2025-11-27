Stölting expandiert in Österreich

Die Stölting Service Group hat von dem Investmentfond Raiffeisen Continuum eine Beteiligung an der burgenländischen MTR Cleaning GmbH erworben und erweitert ihr Dienstleistungsangebot in Österreich.

„Durch die Kombination aus regionaler Expertise von MTR und dem Know-how der Stölting Service Group entsteht eine starke Basis, um das Serviceportfolio in Österreich nachhaltig auszubauen und neue Marktpotenziale zu erschließen“, begründet Sebastian Mosbacher, CEO der Stölting Service Group, die Entscheidung. Der Meisterbetrieb für Reinigung und Facility Management mit Sitz in Neudörfl wurde den Angaben zufolge 2010 gegründet und betreut Kunden in Wien, Nieder-, Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland. Zum Leistungsspektrum zählen Glas- und Fassadenreinigung, Büro-, Bau- und Sonderreinigungen, Winterdienst sowie Entrümpelungen und Sanierungen. „Mit Stölting gewinnen wir einen starken Partner, um das Wachstum der vergangenen Jahre fortzusetzen und österreichweit zu expandieren“, sagt MTR-Gründerin Maria Kreyler-Valsky, die das Unternehmen auch künftig als Geschäftsführerin und Miteigentümerin leiten soll.

Mit dem Erwerb der Mehrheitsanteile an der Wagner RCP Security Holding in Wien, die inzwischen als Stölting Austria GmbH firmiert, hatte die Stölting Service Group im Januar 2025 den österreichischen Markt betreten. „Österreich bietet enormes Potenzial für hochwertige Dienstleistungen aus einer Hand. Neben Sicherheit und Reinigung bauen wir unsere Leistungen als überregionaler Fullserviceanbieter konsequent aus – und stehen unseren Kunden als verlässlicher Problemlöser zur Seite“, erklärt Dr. Boris Westerfeld, COO der Stölting Service Group und Geschäftsführer von Stölting Austria.