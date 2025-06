Stölting steigert den Umsatz

Die Stölting Service Group hat im Geschäftsjahr 2024 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf rund 365 Mio. Euro erhöht. „Der Rekordumsatz ist das Ergebnis unserer stabilen Marktposition in der Sparte Reinigung und dem erfolgreichen Wachstum im Bereich der Gleisbausicherung“, sagte Sebastian Mosbacher, CEO der Stölting Service Group, die bundesweit rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Mit einem Umsatzanteil von 53 Prozent behauptete sich die Sparte der Reinigung im Geschäftsjahr 2024 weiter als traditionell stabilste Säule des Unternehmens, heißt es aus Gelsenkirchen. Die Gleisbausicherung für die Deutsche Bahn AG und deren Tochterunternehmen erzielte den Angaben zufolge ein Umsatzwachstum von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In dieses Geschäftsfeld ist Stölting vor 13 Jahren eingestiegen. „Vom ursprünglichen Anbieter personeller Sicherungsleistungen haben wir uns schrittweise zu einem technischen Dienstleister mit Schwerpunkt auf moderne Sicherheitsanlagen und Warnsignalgeber entwickelt. Die geplanten Infrastrukturinvestitionen der Bundesregierung, insbesondere mit der Deutschen Bahn als Hauptauftraggeber, eröffnen uns auch künftig attraktive Wachstumsperspektiven“, erklärte Mosbacher die Entwicklung. Unabhängig davon legte der Umsatz im Eventgeschäft im Vorjahresvergleich von zehn auf rund 18 Mio. Euro zu.

Neue Geschäftsfelder erschließen

Laut Mosbacher sind „Expansionsziele, gezielte Unternehmenszukäufe und Investitionen in digitale Technologien zentrale Bausteine unserer Wachstums- und Zukunftsstrategie, mit denen wir als Full-Service-Anbieter unsere Marktposition stärken, neue Geschäftsfelder erschließen und unseren Kunden langfristig smarte und zukunftsorientierte Lösungen bieten“. Das Serviceangebot soll dabei zunehmend um technische Lösungen erweitert werden. Im April 2024 wurde der Bonner Gebäudedienstleisters Dirk Müller zugekauft, zum Jahresende das Sicherheitstechnikunternehmen DeichTec in Emden übernommen. Mit dem der Erwerb der Mehrheitsanteile an der Wagner RCP Security Holding in Wien, die inzwischen als Stölting Austria GmbH firmiert, ist der Facility Services Anbieter seit Januar 2025 auch auf dem österreichischen Markt aktiv.

Zudem hat Stölting neue Geschäftsfelder im Blick. Aktuell prüft das Unternehmen die Übernahme eines Schulungs- und IT-Spezialisten, der Virtual-Reality-Programme für die Qualifizierung von Mitarbeitenden in der Automobilindustrie entwickelt. Perspektivisch könnten solche Technologien den Angaben zufolge auch bei der Schulung von gewerblichen Stölting-Mitarbeitenden zum Einsatz kommen.