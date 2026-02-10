Stölting kauft weiter zu

Die Stölting Service Group hat in Deutschland und Österreich weitere Wettbewerber aus den Bereichen Gebäudereinigung und Sicherheitstechnik erworben, um ihr Angebot im gesamten infrastrukturellen und technischen Facility Management zu erweitern.

Im Rahmen eines Asset-Deals wurde der Gebäudereinigungsbetrieb Putzteufel mit Sitz in Augsburg übernommen, teilte die Stölting Service Group im Februar mit. Im Zuge der Akquisition soll eine neue Stölting-Niederlassung in der Fuggerstadt entstehen. Die bisherigen Eigentümer Günther und Angelika Ninger bleiben den Angaben zufolge weiterhin in dem 1989 gegründeten Unternehmen und übernehmen die Leitung der neuen Filiale. „Mit dem neuen Standort in Augsburg stärken wir unsere Position im süddeutschen Markt gezielt. Die Integration eines seit Jahrzehnten erfolgreichen Betriebs unterstreicht unseren Anspruch, regional zu wachsen und gleichzeitig Kontinuität für Kunden sicherzustellen“, sagte Dr. Boris Westerfeld, COO der Stölting Service Group.

Im Januar gab das Unternehmen eine Beteiligung an der Unternehmensgruppe Neue Raumpflege, einem überregional tätigen Gebäudereinigungsunternehmen mit Sitz in Salzburg, bekannt. Die Firma mit weiteren Standorten in Linz, Graz, Wien und Klagenfurt soll auch künftig von den Geschäftsführern Sabine Weinhäupl und Kai Steffen geleitet werden. „So schaffen wir die ideale Basis, um unser Leistungsportfolios in Österreich auszubauen und unsere Marktpräsenz deutlich zu erweitern“, begründete Sebastian Mosbacher, CEO der Stölting Service Group, den Zusammenschluss.

Der Expansionskurs der Stölting Gruppe umfasst nicht nur Reinigungsdienstleister, sondern auch Unternehmen aus dem Bereich Sicherheitstechnik. Bereits zum Jahreswechsel hatte die Firmengruppe das insolvente Sicherheitstechnikunternehmen DeichTec mit Sitz in Emden übernommen. Darüber hinaus wurde 2025 die österreichische Sicherheitsfirma AT-Ost zugekauft und damit der Grundstein für die Gründung der Stölting Austria GmbH gelegt.