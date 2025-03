Strabag PFS kauft weiter in Tschechien zu

Die Strabag Property and Facility Services GmbH (Strabag PFS) will den Dienstleister Instalace Praha mit Sitz in Prag übernehmen, der in den Bereichen technische Gebäudeausstattung sowie Facility Management aktiv ist. Eine Vereinbarung zum kompletten Erwerb von Instalace Praha spol.s.r.o. wurde am 11. März unterzeichnet, gab Strabag PFS bekannt.

Das inhabergeführte Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern hat im Geschäftsjahr 2024 etwa 72 Mio. Euro Umsatz in Tschechien erwirtschaftet und bereits zahlreiche komplexe Projekte zur Dekarbonisierung von Bestandsimmobilien umgesetzt, heißt es weiter aus Frankfurt am Main.

„Gemeinsam mit der im Dezember 2024 erworbenen B2Assets sowie unserer bestehenden Strabag PFS Landesgesellschaft werden wir zu einem der Marktführer unter den Building Solutions Anbietern in Tschechien“, kündigte Stefan Babsch, Geschäftsführer von Strabag PFS, an. Die Unternehmensgruppe steuert ihre Auslandsaktivitäten in Tschechien, Polen, der Slowakei und Luxemburg über die österreichische Landesgesellschaft in Wien. Wachstum verspricht sich Babsch von „dem ausgewogenen Mix aus langfristigen Facility-Management-Bestandsverträgen und komplexen TGA-Bauprojekten“. Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung und soll im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden.