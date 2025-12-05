Strabag PFS managt Logistikportfolio von Sicore und Fox Group

Die Strabag Property and Facility Services GmbH (Strabag PFS) hat den Auftrag für das technische und kaufmännische Property Management von vier Logistikstandorten in Deutschland gewonnen.

Das Mandat von Sicore Real Assets und der DFI AM GmbH, einem Unternehmen der Fox Group, umfasst zunächst Neubauprojekte mit einer Gesamtfläche von rund 173.400 qm an den Standorten Rastatt, Neuenburg, Lichtenau und Kandel, teilte Strabag PFS Anfang Dezember mit. Im Rahmen des technischen Property Managements ist die Unternehmensgruppe für die Überwachung und Steuerung technischer Anlagen und Dienstleister, die Planung und Umsetzung baulicher Maßnahmen sowie das Gewährleistungsmanagement zuständig. Im kaufmännischen Bereich soll Strabag PFS die Mieter- und Objektbetreuung einschließlich Nebenkostenabrechnung und Objektbuchhaltung verantworten.

Als Teil des „Sicore German Logistics Impact“-Fonds wurden die vier Logistikimmobilien gemäß den Anforderungen eines KfW-Effizienzhaus 40 errichtet und mit der DGNB-Zertifizierung Gold ausgezeichnet, heißt es weiter aus Frankfurt.