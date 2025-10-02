Donnerstag, 2. Oktober 2025
BImA setzt in Berlin weiter auf Strabag PFS

Michael Pecka
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Berlin. (Bild: Bundesregierung, BMAS/Guido Bergmann)

Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) hat erneut den Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für das technische Facility Management von Bundesliegenschaften in Berlin gewonnen.

Zu den betreuten Objekten zählt der Hauptstandort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie drei weitere Liegenschaften mit insgesamt rund 52.100 qm Fläche, teilte die Unternehmensgruppe Anfang Oktober mit. Neben Büro- und Verwaltungsflächen gehören auch eine Tiefgarage mit Ladeinfrastruktur sowie eine Kindertagesstätte zu den Liegenschaften. Strabag PFS übernimmt nach eigenen Angaben im Rahmen des Auftrags nahezu die komplette Wartung und Instandhaltung der gebäudetechnischen Anlagen.

