Strabag PFS übernimmt Kagerer in Österreich

Strabag PFS übernimmt die österreichische Kagerer-Gruppe (v.l.n.r.): Hermann Wagner, Direktionsleiter Operative TGA Österreich, Stefan Babsch, Unternehmensbereichsleiter Strabag PFS Unternehmensgruppe, Norbert Herzog, Direktionsleiter Operative TGA Österreich, Irene Ebner, Kagerer GmbH & Zenodom GmbH, Christian Ebner, Kagerer-Gruppe & Zenodom GmbH, Gerald Reichinger, Kagerer Services, Paul Köster, Strabag M&A. (Bild: Strabag PFS)

Die Strabag Property and Facility Services GmbH (Strabag PFS) hat Anfang Oktober eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der österreichischen Elektro-Kagerer GmbH sowie der Kagerer Services GmbH unterzeichnet.

„Damit erweitert Strabag PFS ihr Leistungsportfolio im Bereich Gebäudetechnik gezielt und stärkt ihre Marktposition als Building Solutions Provider in Österreich“, teilte die Unternehmensgruppe mit. Kagerer ist auf Elektrotechnik, IT-Infrastruktur-Lösungen, Photovoltaikanlagen sowie technische Wartung und Instandhaltung spezialisiert und erwirtschaftet den Angaben zufolge mit über 120 Mitarbeitenden rund 23 Mio. Euro Jahresumsatz. Mit Standorten in Pasching und Wien sowie einem breiten Kundenstamm im Gewerbe- und Wohnbau zählt die Gruppe zu den führenden gebäudetechnischen Dienstleistern in der Region, heißt es weiter aus Frankfurt am Main.

„Die Geschäftsfelder technisches und infrastrukturelles Facility Management sowie Gebäudetechnik wachsen zunehmend zusammen. Gemeinsam mit Kagerer können wir unsere Services künftig in Oberösterreich und der Region Linz flächendeckend aus einer Hand anbieten“, sagt Stefan Babsch, Unternehmensbereichsleiter Strabag PFS, mit Blick auf die Unternehmensstrategie. Zuletzt wurden zwei Gebäudedienstleister in Tschechien zugekauft.

Die Übernahme der Kagerer-Gruppe soll rückwirkend zum 1. März 2025 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2025 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

