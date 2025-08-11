Montag, 11. August 2025
Aktuelles

Techem-Headquarter soll nachhaltiger werden

Michael Pecka
von Michael Pecka
Techem-Zentrale in Eschborn (Bild: Techem)

Techem hat ein umfassendes Green-Contracting-Projekt zur Dekarbonisierung seiner Bestandsimmobilie am Unternehmenshauptsitz in Eschborn gestartet.

Ziel ist, das Gebäude nicht nur energetisch zu modernisieren, sondern es zu einem Referenzobjekt für nachhaltige Gewerbeimmobilien zu entwickeln, teilte Techem Anfang August mit. Der Serviceanbieter hat bereits die DGNB-Gold-Zertifizierung für die Immobilie mit einer Gewerbefläche von knapp 16.300 qm erhalten und strebt nun die Platin-Auszeichnung an. Dafür muss das Gebäude künftig zu mindestens 65 Prozent CO2-neutral betrieben werden.

„Mit diesem Projekt zeigen wir, wie Dekarbonisierung im Gebäudebestand konkret und wirtschaftlich umsetzbar ist“, sagte Matthias Hartman CEO von Techem. Unter anderem ist geplant, die Wärme- und Kälteversorgung mit Luft-Wasser-Wärmepumpen zu modernisieren sowie eine Flachdach-Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung zu installieren. Der Einsatz digitaler Sensorik und intelligenter Analysen soll kontinuierliches Monitoring und Optimierungen ermöglichen. Das Green-Contracting-Projekt wird durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt und soll gemäß den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) umgesetzt werden.

