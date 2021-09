Techem erreicht Meilenstein im Messstellenbetrieb

Der Serviceanbieter Techem hat in Deutschland die ersten 100 Smart Meter Gateways für Strom und Gas installiert. Neuerdings bindet das Unternehmen auch digitale Gaszähler an ihre Messsysteme für Strom an, um das Erfassen und Ablesen zu vereinfachen. Durch diese Transparenz in Sachen Wärme-, Strom- und Gasverbrauch können neue Erkenntnisse in Bezug auf Energieeffizienz, Energieeinsparung und CO 2 -Minderung für Wohn- und Gewerbeimmobilien gewonnen werden. Die digitalen Messsysteme sind nicht nur Grundlage für einen energieeffizienten Gebäudebetrieb, sondern stellen zudem eine Voraussetzung bspw. für E-Charging, Photovoltaik, Mieterstrom oder den Einsatz elektrischer Wärmepumpen dar.