TI-Expo + Conference 2024: Branchenevent zur technischen Isolierung

Am 20. Und 21. März 2024 wird im Areal Böhler in Düsseldorf die TI-Expo + Conference, Treffpunkt der Isolierungs-Branche, erneut stattfinden. Das Branchenevent richtet sich an Dämmstoffunternehmen und -verarbeiter sowie Ingenieure und Fachplaner für die WKSB-Branche. Vor Ort werden Produkte, Lösungen und Anwendungsbeispiele rund um die technische Isolierung vorgestellt, die als Mittel für mehr Energieeffizienz und CO 2 -Reduktionen sowie als Eckpfeiler zur Sicherung der Prozess- und Anlagensicherheit in der Industrie gilt. Das Format kombiniert Konferenz und Ausstellung und bietet seinen Besuchern somit Wissensvermittlung und Praxisbezug. Mehr als 60 Aussteller informieren über Aspekte des Wärme-, Kälte-, Schall- und passiven Brandschutz (WKSB). Die TI-Conference findet ebenfalls in der Alten Schmiedehalle statt und ist für alle Besucher der TI-Expo kostenfrei zugänglich.

Weitere Informationen zum Messeangebot sowie die Tickets gibt es unter www.ti-expo.de, das Programm der TI-Conference ist unter www.ti-conference.de zu finden.