UN Klimaturm am 18. Oktober auf dem workplace Kongress

UN Klimaturm, Bonn

Volker Butzbach von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wird dieses Musterbeispiel für eine nachhaltige Büroimmobilie modernster Bauweise vorstellen. Der unter Leitung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung im Februar 2022 fertiggestellte Klimaturm der Vereinten Nationen in Bonn bietet auf 17 Stockwerken und 13.500 m² Fläche Platz für rund 330 Mitarbeitende des Klimasekretariats der UN. Er verfügt über eine geothermische Brunnenanlage mit Grundwasserwärmepumpe für Heizung und Kühlung, Betonkernaktivierung der Decken sowie hocheffiziente Wärmerückgewinnungssysteme. Das Brunnenwasser für Heiz- und Kühlsystem wird in den Rhein zurückgeführt.

