VDI 6022: Anforderungen an Raumlufttechnik und Raumluftqualität

Die Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen unterliegen klaren gesetzlichen Vorgaben. Wer sie betreibt, steht in der Verantwortung, einen einwandfreien Zustand, auch der Raumluftqualität, zu gewährleisten. Das funktioniert nur dann, wenn die Hygiene-Richtlinien dauerhaft eingehalten werden. Wie genau Betreibende den Anforderungen gerecht werden können und was es zu beachten gilt, regelt die Richtlinie VDI 6022 Blatt 1.1 „Raumlufttechnik, Raumluftqualität – Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte – Besonderheiten dezentraler RLT-Anlagen/-Geräte (VDI-Lüftungsregeln)“. Sie bewertet die Hygiene der Anlagen sowohl während des Einbaus als auch im Betriebszustand. Damit verbunden sind Anforderungen an Geräte und Komponenten, die im Rahmen der Richtlinie konkretisiert werden. Ergänzend liefert sie Hinweise zu Planung, Konstruktion, Betrieb und Prüfung. Im Fokus stehen dezentrale Anlagen, die über einen Außenluftanschluss und gegebenenfalls einen Sekundärluftanteil verfügen, und solche ohne. Die aktualisierte Richtlinie gibt auch an, in welchem Turnus technische Inspektionen und Wartungen erfolgen müssen.

Außerdem essenziell ist die korrekte Reinigung von RLT-Anlagen. Bislang deckte die Richtlinienreihe VDI 6022 das Thema nicht umfänglich ab. Mit der VDI 6022 Blatt 8 „Raumlufttechnik, Raumluftqualität – Reinigung von RLT-Anlagen und Luftleitungen“ wird diese Lücke nun geschlossen. Sie liefert noterdige Vorgaben und Empfehlungen zu Reinigungskonzepten und am Rande auch Desinfektion – von dieser ist in der Regel aber eher abzusehen. Die Richtlinien VDI/ÖFR 6022 Blatt 1.1 sowie VDI/ÖFR/SWKI 6022 Blatt 8 können online bei DIN Media bestellt werden.